Сухой пантовый бальзам для мужчин

Рекомендуется для усиления половой активности, лечения урологических заболеваний.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ПАНТЫ МАРАЛА улучшают кровоток, восстанавливают мышцы после перегрузок, способствуют регенерации тканей, дают общее омоложение организма. Наличие стероидных гормонов улучшает репродуктивную систему мужчин, половая жизнь продлевается до преклонного возраста.

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ оказывает иммуностимулирующее, болеутоляющее, противоопухолевое действия. Регулярный приём корня укрепляет кровеносную и нервную системы, восстанавливает работу ЖКТ, стимулирует работу организма в целом. Его используют для лечения мужского бесплодия

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ. Способствует расщеплению жировой ткани, активизирует функционирование щитовидной железы, повышает содержание глюкозы и кислорода в крови, что улучшает работу мозга и мышечных тканей. Его применяют при понижении работоспособности, после перенесённой болезни, синдроме хронической усталости.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

ВАРИАНТ 1. Содержимое бутылки залить водно-спиртовым раствором крепостью не ниже 30 градусов, дать настояться в тёплом месте 10 дней. После использования содержимого, рекомендуется доливать ещё три раза, что усиливает полезные свойства сырья.

ВАРИАНТ 2. Содержимое залить кипятком, и настоять в тёплом месте течении 4 часов. Готовый раствор хранить в холодильнике

ПРИМЕНЕНИЕ.

Употреблять по чайной ложке 2 – 3 раза в день во время еды, можно добавлять в чай, кофе и другие напитки.

Продолжительность приёма 30 дней, через месяц можно повторить.

СТОИМОСТЬ бутылки сухого пантового бальзама ёмкостью 0,5 литра 8.000 тенге.