Вот наиболее популярные продукты, приготовленные на основе пантов:

Пантовое лечение идеально подойдёт для тех, кто хочет получить заряд бодрости без лекарств, изнуряющих процедур и значительных затрат, кто хочет стать моложе, но не знает, как!
Не упустите шанс активизировать сексуальную жизнь, победить депрессию, обезболить суставы!
Уникальность этого региона состоит в том, что там нет ни единого промышленного объекта, там царит нетронутая, девственная природа насыщенная реликтовыми растениями и травами, которыми питаются маралы, алтайский подвид благородного оленя.
Наиболее ценным продуктом мараловодства являются панты, мягкие, неокостеневшие, молодые кончики рогов, которые растут со скоростью до 5 см в день.
Основным направлением лечения пантами является укрепление организма, независимо от возраста: старость паспорт не спрашивает!
Вот перечень основных показаний к применению пантокрина:
и ещё масса недугов, которые накапливаются в организме по мере движения по жизни.
В отличии от синтетических средств, типа виагра, пантокрин даёт долговременное улучшение, оказывает терапевтическое действие.