Вот наиболее популярные продукты, приготовленные на основе пантов:

Уникальность этого региона состоит в том, что там нет ни единого промышленного объекта, там царит нетронутая, девственная природа насыщенная реликтовыми растениями и травами, которыми питаются маралы, алтайский подвид благородного оленя.

Наиболее ценным продуктом мараловодства являются панты, мягкие, неокостеневшие, молодые кончики рогов, которые растут со скоростью до 5 см в день.

Основным направлением лечения пантами является укрепление организма, независимо от возраста: старость паспорт не спрашивает!

Вот перечень основных показаний к применению пантокрина:

снижение тонуса организма, накопленная усталость (астения),

импотенция, фригидность,

нарушения опорно-двигательного аппарата, включая, радикулит, артрит

депрессия, деменция, после травматические стрессовые состояния,

неврастения, повышенная утомляемость,

простатит, бесплодие, сниженная половая функция у мужчин,

гинекологические заболевания,

отклонения в работе сердечно сосудистой системы,

кожные заболевания,

и ещё масса недугов, которые накапливаются в организме по мере движения по жизни.

В отличии от синтетических средств, типа виагра, пантокрин даёт долговременное улучшение, оказывает терапевтическое действие.